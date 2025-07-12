Під час буревію у Харкові постраждала дитина

У Харкові постраждала дитина / © pixabay.com

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У суботу, 12 липня, під час потужного буревію у Харкові постраждала 7-річна дівчинка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синьогубов.

За його інформацією, на дитину упало дерево в Основ'янському районі міста.

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«Дитину госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу», - додав Синьогубов.

У Харкові цього дня сильна злива з градом та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок падіння дерева під час сьогоднішнього буревію в селі Першотравневе Зміївської громади на Харківщині загинула 56-річна жінка.