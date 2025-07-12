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- Війна
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Росія атакувала Сумщину: що відомо про "приліт"
Ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру Шосткинської громади.
Увечері 12 липня близько 22:00 російські війська завдали масованого удару дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади на Сумщині.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Внаслідок атаки виникли займання нежитлових приміщень, на місці працюють екстрені служби. За попередніми даними, йдеться про цивільні об’єкти, які зазнали ушкоджень.
Інформація про можливі жертви чи постраждалих наразі уточнюється.
На місці події триває ліквідація наслідків удару, а фахівці фіксують масштаби руйнувань.
Нагадаємо, у ніч на 12 липня російські війська знову здійснили масштабну повітряну атаку — цього разу переважно по західних і центральних областях України.