У Запоріжжі спалахнув багатоповерховий будинок: серед постраждалих діти

Пожежа в Запоріжжі / © ДСНС

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У Запоріжжі 12 липня сталася масштабна пожежа у житловому будинку по вулиці Зестафонській, 10а.

Про це повідомила секретарка міськради та виконувачка обов’язків мера Регіна Харченко.

Унаслідок займання госпіталізували вісьмох постраждалих, четверо з яких перебувають у важкому стані.

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Серед травмованих — двоє хлопчиків 2013 та 2017 років народження. Про це розповіла директорка обласної дитячої лікарні Ірина Кулєш.

Пожежа в Запоріжжі / © ДСНС

На місці працюють рятувальники, медики, поліція та спеціальні служби міста. Причини займання поки що з’ясовуються.

Через надзвичайну ситуацію міська влада оперативно розгорнула Пункт незламності неподалік місця події. Там постраждалі можуть отримати тимчасове укриття, питну воду, зарядити гаджети та скористатися базовою допомогою.

Нагадаємо, у Харкові та області 12 липня вирує негода — пориви вітру сягали 20 метрів за секунду.

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Через стихію частково знеструмлено місто Балаклія, а в селах Борщівка та Вербівка електропостачання повністю відсутнє. На місцях уже працюють аварійні бригади, які займаються відновленням подачі світла. Також у приватному будинку в Салтівському районі обвалився дах. Через це постраждало три людини.