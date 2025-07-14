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- Війна
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Армія РФ вдарила по Сумщині: поранена дитина
На Сумщині через російську атаку поранення дістала семирічна дитина.
Вночі 14 липня армія РФ атакувала Шосткинську та Сумську громади. Є загиблі та поранені.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Які наслідки удару РФ
За даними ОВА:
у Шосткинській громаді внаслідок ударів БпЛА та керованих авіабомб загинуло двоє чоловіків — 50 та 55 років. Вони перебували на вулиці під час атаки та загинули на місці від отриманих травм.
поранено четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків – серед них 7-річна дитина. Госпіталізовані 30-річна мати з сином, вони не важкі. Ще одну 30-річну жінку прооперували. Також до медиків звернувся 30-річний чоловік, лікується амбулаторно.
«Постраждалим надається медична допомога. Якнайшвидшого одужання кожному», — запевнили у відомстві.
у Шостці пошкоджені близько 30 багатоповерхових, приватних будинків і нежитлових будівель. Зруйнований об’єкт цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків, масштаби руйнувань уточнюються.
у Сумській громаді внаслідок влучань БпЛА виникла пожежа. Пошкоджені нежитлові будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, армія РФ обстріляла українських медиків під час евакуації пораненого.
Двоє братів їхали мотоблоком, коли їх атакував ворожий дрон. Загинув 57-річний чоловік. Його брат зазнав поранення.
Одразу після цього удару по цивільних, коли медики надавали допомогу та евакуйовували постраждалого, ворог здійснив повторну атаку — вже по бригаді екстреної медичної допомоги.