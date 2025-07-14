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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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218
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2 хв

Чи з’являться FPV-дрони на основі ШІ: Федоров описав еволюцію

Михайло Федоров поділився баченням розвитку FPV-дронів. Вони стануть ще розумнішими та об’єднаються в «рої».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров / © Михайло Федоров / Facebook

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як розвиватимуться військові безпілотники. Водночас він зазначив, що для еволюції дронів потрібна відповідна інфраструктура та наукові кадри.

Про це очільник Мінцифри розповів у інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

Федоров відповів на запитання, чи нинішній розвиток дронів — це вже верхівка еволюції, чи з’явиться щось нове, наприклад, БпЛА на основі штучного інтелекту.

«Ми добре розуміємо всі наступні еволюційні та революційні етапи розвитку військових технологій. Будуть зростати і FPV-дрони, і коптери з високим рівнем автономності. Спершу вони зможуть краще захоплювати цілі та вражати їх навіть під дією РЕБів, потім вони зможуть долітати до певних точок без зв’язку. Далі дрони навчаться працювати в одній мережі як рій і т.д.» — розповів міністр.

Він зазначив, що зростатиме і автономність безпілотників, але для цього потрібні гроші на дослідження та розробку. За словами Федорова, «вже не пройде» варіант, коли можна зібрати дрон з різних компонентів. Натомість необхідно буде вкладати кошти у дослідження, розробку, інженерів.

«Це все потребує відповідної інфраструктури, людей, наукових кадрів», — акцентував міністр.

Нагадаємо, 10 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що держава має одні з найрозвиненіших у світі технологій у сфері дронів — як наступальних, так і оборонних. Україна готова поділитися цією експертизою та технологіями з партнерами, але потребує інвестицій.

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