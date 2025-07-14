Появятся ли FPV-дроны на основе ИИ: Федоров описал эволюцию

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров / © Михаил Федоров / Facebook

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как будут развиваться военные беспилотники. В то же время он отметил, что для эволюции дронов нужна соответствующая инфраструктура и научные кадры.

Об этом глава Минцифры рассказал в интервью изданию «РБК-Украина».

Федоров ответил на вопрос, нынешнее ли развитие дронов — это уже верхушка эволюции, или появится что-то новое, например, БпЛА на основе искусственного интеллекта.

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«Мы хорошо понимаем все последующие эволюционные и революционные этапы развития военных технологий. Будут расти и FPV-дроны, и коптеры с высоким уровнем автономности. Сначала они смогут лучше захватывать цели и поражать их даже под действием РЭБов, потом они смогут долетать до определенных точек без связи. Далее дроны научатся работать в одной сети как рой и т.д.» — рассказал министр.

Он отметил, что будет расти и автономность беспилотников, но для этого нужны деньги на исследования и разработку. По словам Федорова, «уже не пройдет» вариант, когда можно собрать дрон из разных компонентов. Вместо этого необходимо будет вкладывать средства в исследования, разработку, инженеров.

«Это все требует соответствующей инфраструктуры, людей, научных кадров», — акцентировал министр.

Напомним, 10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство имеет одни из самых развитых в мире технологий в сфере дронов – как наступательных, так и оборонительных. Украина готова поделиться этой экспертизой и технологиями с партнерами, но нуждается в инвестициях.

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