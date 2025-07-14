Чем отличаются собранные в России "Герани" от иранских "Шахедов": объяснение эксперта

"Герань-2" является почти точной копией "Shahed 136", но более упрощенной и унифицированной / © MIL.IN.UA

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Россияне атакуют украинцев и дронами «Герань», и «Шахедами» иранского производства.

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко, рассказал в интервью Radio NV, чем отличаются российские дроны от иранских «Шахедов», фактической копией которых они являются.

По словам Романенко, эти беспилотники отличаются в основном электроникой и материалом корпуса.

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«В иранских дронах иногда были наполнители другие, например, сотовые панели. Он создан из углепластика, оклеен стекловолокном», — сказал эксперт.

Впрочем, конструктивно по формам, аэродинамически между «Геранями» и «Шахедами» нет никакой разницы, добавил он.

«По двигателю — тот же китайский двигатель Mado-550, 50 лошадиных сил. Использованные материалы и электроника — вот это разница», — добавил Романенко.

Ранее сообщалось, что РФ уже использует для ударов по Украине дроны-камикадзе собственного производства на основе иранских «Shahed».

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Кроме того, россияне затирают маркировку на ударных беспилотниках «Шахед», чтобы невозможно было установить страну происхождения комплектующих. Однако можно отличить, какие дроны были собраны в России, а какие были изготовлены в Иране.

Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук пояснил, что Россия существенно наращивает производство ударных беспилотников, которые используют для массированных атак по Украине. Это часть стратегической воздушной кампании, которая имеет целью не только нанести физический ущерб, но и посеять панику среди мирного населения.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ночью раздавались взрывы.