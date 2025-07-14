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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Чугуеве раздались взрывы: что случилось

Ночью по Чугуеву ударили “Шахеды” - повреждено промышленное предприятие.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Промышленное предприятие получило повреждения в результате серии ударов "Шахедами" по Чугуеву Харьковской области.

Об этом сообщает Общественное.Харьков в сообщении в социальных сетях 14 июля 2025 года.

Взрывы в городе раздались около полуночи.

В настоящее время информации о раненых нет, сообщила начальница Чугуевской городской военной администрации Галина Минаева.

Напомним, ранее эксперт по авиации Константин Криволап назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинского ПВО.

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