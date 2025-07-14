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- Украина
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В Чугуеве раздались взрывы: что случилось
Ночью по Чугуеву ударили “Шахеды” - повреждено промышленное предприятие.
Промышленное предприятие получило повреждения в результате серии ударов "Шахедами" по Чугуеву Харьковской области.
Об этом сообщает Общественное.Харьков в сообщении в социальных сетях 14 июля 2025 года.
Взрывы в городе раздались около полуночи.
В настоящее время информации о раненых нет, сообщила начальница Чугуевской городской военной администрации Галина Минаева.
Напомним, ранее эксперт по авиации Константин Криволап назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинского ПВО.