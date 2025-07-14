- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атаковали Полтавщину: стало известно о последствиях
Враг в очередной раз атаковал Полтавщину беспилотниками, повредив три дома и травмировав одного жителя.
Россия в очередной раз атаковала Полтавщину БпЛА .
Об этом глава Полтавской ОВ Владимир Когут сообщил в сообщении в социальных сетях.
Большинство средств поражения были сбиты силами и средствами ПВО.
В Полтавской общине повреждены три жилых дома.
Травмирован один человек.
Медики оказывают ей необходимую помощь.
Напомним, ранее эксперт по авиации Константин Криволап назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинского ПВО.