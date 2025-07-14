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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне атаковали Полтавщину: стало известно о последствиях

Враг в очередной раз атаковал Полтавщину беспилотниками, повредив три дома и травмировав одного жителя.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

Россия в очередной раз атаковала Полтавщину БпЛА .

Об этом глава Полтавской ОВ Владимир Когут сообщил в сообщении в социальных сетях.

  • Большинство средств поражения были сбиты силами и средствами ПВО.

  • В Полтавской общине повреждены три жилых дома.

  • Травмирован один человек.

  • Медики оказывают ей необходимую помощь.

Напомним, ранее эксперт по авиации Константин Криволап назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинского ПВО.

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