Ночной удар по Украине: в Воздушных силах раскрыли детали

Ночью было неспокойно / © Associated Press

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В ночь на 14 июля россияне устроили воздушную атаку по Украине, выпустив ударные беспилотники и ракеты.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области и 136-ю ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбит 61 вражеский БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны.

Кроме того, 47 дронов-имитаторов — локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Зафиксировано попадание 28 БпЛА в 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Ранее сообщалось, что ночью в Харьковской области раздавались взрывы.

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