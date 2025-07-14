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- Украина
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Ночной удар по Украине: в Воздушных силах раскрыли детали
14 июля россияне нанесли комбинированный удар по Украине. ПВО работала в ряде областей.
В ночь на 14 июля россияне устроили воздушную атаку по Украине, выпустив ударные беспилотники и ракеты.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области и 136-ю ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбит 61 вражеский БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны.
Кроме того, 47 дронов-имитаторов — локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Зафиксировано попадание 28 БпЛА в 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Ранее сообщалось, что ночью в Харьковской области раздавались взрывы.