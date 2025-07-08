Ночью РФ атаковала ракетами и "Шахедами": сколько целей удалось сбить ПВО

Беспилотник.

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Ночью против 8 июля армия РФ нанесла удары четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400. Также россияне выпустили по Украине 54 БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. ПВО уничтожило 34 дрона.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежены 34 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и юге страны. 26 - сбиты огневыми средствами поражения, восемь - локационно потеряно", - говорится в сообщении.

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По информации военных, зафиксировано попадание ударных БПЛА на пяти локациях.

К слову, этой ночью захватчики нанесли ракетные удары из Курской области, а дроны запускали по направлениям Курска, Орла и Гвардейского в Крыму.

Как сообщалось, ночью Россия в очередной раз ударила по Украине БПЛА .

В частности, в Николаеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. В пригороде возник пожар. Силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены два БпЛА типа «Shahed 131/136».

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Дата публикации 21:13, 22.06.25 Количество просмотров 142 Проверьте это прямо сейчас! Что стоит точно иметь, чтобы не попасть в переплет во время войны!