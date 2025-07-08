День ангела 8 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 8 июля, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 8 июля

8 июля 2025 года поздравьте с именинами Александра, Савву, Федора.

Александр — древнегреческое происхождение, означает “защитник”. В детстве упорный, прагматичный. Во взрослом возрасте становится преданным, дружеским.

Савва — арамейское имя, переводится как “мудрец”. В детстве спокоен, редко болеет. Во взрослом возрасте становится заботливым, не любит быть лидером.

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Федор — древнегреческие корни, толкуется как “подарок Бога”. В детстве робкий, тихий. Во взрослом возрасте становится увереннее в себе, оригинально мыслит.

День ангела 8 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 8 июля — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Приветствую тебя с днем ангела! Пусть твой охранный ангел всегда оберегает тебя от всех невзгод и ведет по жизни светлыми путями.

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С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, наполняет сердце светом и добром, поддерживает в сложные моменты и дарит ощущение спокойствия и защиты.

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Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель вдохновляет тебя на великие дела, оберегает от беды и приносит в жизнь только счастливые события. Будь всегда сильным, здоровым и окруженным любовью.

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Поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель дарит силу и воодушевление, помогает идти уверенно вперед и никогда не оставляет в трудные минуты. Желаю гармонии в душе, благополучии и светлых моментах каждый день.

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С днем ангела! Пусть твой небесный хранитель оберегает твой путь, наполняет сердце верой и надеждой, помогает принимать мудрые решения и испытывать подлинное счастье. Желаю тебе мира, радости и тепла в любой момент жизни.