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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1346
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 8 июля: какая будет ее активность

Зеленый уровень соответствует слабой магнитной буре.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Во вторник, 8 июля, магнитная буря опустится до зеленого уровня – К-индекс 1.8.

Об этом свидетельствуют данные портала meteoagent.

На Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло три вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Прогноз активности Солнца. Фото: meteoagent.

Прогноз активности Солнца. Фото: meteoagent.

Заметим, что магнитные бури способны оказывать влияние на организм человека. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

Напомним, мы писали о том, сколько минут нужно ходить в неделю, чтобы продлить жизнь на 7 лет.

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Дата публикации
Количество просмотров
1346
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