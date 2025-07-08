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Магнитная буря 8 июля: какая будет ее активность
Зеленый уровень соответствует слабой магнитной буре.
Во вторник, 8 июля, магнитная буря опустится до зеленого уровня – К-индекс 1.8.
Об этом свидетельствуют данные портала meteoagent.
На Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло три вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Заметим, что магнитные бури способны оказывать влияние на организм человека. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.
Напомним, мы писали о том, сколько минут нужно ходить в неделю, чтобы продлить жизнь на 7 лет.