Магнитная буря 8 июля: какая будет ее активность

Магнитная буря. / © Associated Press

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Во вторник, 8 июля, магнитная буря опустится до зеленого уровня – К-индекс 1.8.

Об этом свидетельствуют данные портала meteoagent.

На Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло три вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

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Прогноз активности Солнца. Фото: meteoagent.

Заметим, что магнитные бури способны оказывать влияние на организм человека. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

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