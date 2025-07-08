- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 1692
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 8 липня: яка буде її активність
Зелений рівень відповідає слабкій магнітній бурі.
У вівторок, 8 липня, магнітна буря опуститься до зеленого рівня - К-індекс 1.8.
Про це свідчать дані порталу meteoagent.
На Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися три спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.
Нагадаємо, ми писали про те, скільки хвилин потрібно ходити на тиждень, щоб подовжити життя на 7 років.