Магнітна буря 8 липня: яка буде її активність

Магнітна буря. / © Associated Press

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У вівторок, 8 липня, магнітна буря опуститься до зеленого рівня - К-індекс 1.8.

Про це свідчать дані порталу meteoagent.

На Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися три спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

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Прогноз активності Сонця. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

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