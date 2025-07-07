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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
558
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Де і коли в Україні послабне спека — прогноз на 8 липня

Спека дасть українцям перепочити, але не всім. На півдні країни у вівторок очікується до +36.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Найближчими днями погода в Україні буде спекотною

Найближчими днями погода в Україні буде спекотною / © Associated Press

У вівторок, 8 липня, в Україні продовжить вирувати спека. Однак у деяких областях очікуються дощі та грози.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За даними синоптикині, у вівторок спека в Україні триватиме. Температура повітря впродовж дня становитиме +30…+33 °С. На півдні та у центрі +34…+36 °С.

Однак циклон Gabriel, разом з атмосферними фронтами, зумовить у західних областях грозові дощі.

Дощі з грозами вдень чи ввечері дійдуть до північних областей, Вінниччини, Черкащини.

У Києві 8 липня буде спекотно, +31…+33 °С. Полегшення від спеки може принести вже ввечері у вівторок дощ з грозою.

«Враховуючи сильну спеку, температурні контрасти на висотах — часом дощ за лічені хвилини може перейти у сильну зливу зі шквалом. Обережно», — зазначила Діденко.

Раніше синоптикиня повідомила, що на початку липня в Україні очікується поступове зниження температури повітря.

Прогноз погоди на тиждень читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
558
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