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Де і коли в Україні послабне спека — прогноз на 8 липня
Спека дасть українцям перепочити, але не всім. На півдні країни у вівторок очікується до +36.
У вівторок, 8 липня, в Україні продовжить вирувати спека. Однак у деяких областях очікуються дощі та грози.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За даними синоптикині, у вівторок спека в Україні триватиме. Температура повітря впродовж дня становитиме +30…+33 °С. На півдні та у центрі +34…+36 °С.
Однак циклон Gabriel, разом з атмосферними фронтами, зумовить у західних областях грозові дощі.
Дощі з грозами вдень чи ввечері дійдуть до північних областей, Вінниччини, Черкащини.
У Києві 8 липня буде спекотно, +31…+33 °С. Полегшення від спеки може принести вже ввечері у вівторок дощ з грозою.
«Враховуючи сильну спеку, температурні контрасти на висотах — часом дощ за лічені хвилини може перейти у сильну зливу зі шквалом. Обережно», — зазначила Діденко.
Раніше синоптикиня повідомила, що на початку липня в Україні очікується поступове зниження температури повітря.
Прогноз погоди на тиждень читайте у новині.