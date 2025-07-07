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Где и когда в Украине ослабнет жара — прогноз на 8 июля
Жара даст украинцам отдохнуть, но не всем. На юге страны во вторник ожидается +36.
Во вторник, 8 июля, в Украине продолжится жара. Однако в некоторых областях ожидаются дожди и грозы.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По данным синоптика, во вторник жара в Украине будет продолжаться. Температура воздуха в течение дня составит +30…+33 °С. На юге и в центре +34…+36 °С.
Однако циклон Gabriel, вместе с атмосферными фронтами, обусловит в западных областях грозовые дожди.
Дожди с грозами днем или вечером дойдут до северных областей, Винницкой, Черкасской.
В Киеве 8 июля будет жарко, +31…+33°С. Облегчение от жары может принести уже к вечеру во вторник дождь с грозой.
«Учитывая сильную жару, температурные контрасты на высотах — порой дождь в считанные минуты может перейти в сильный ливень со шквалом. Осторожно», — отметила Диденко.
Ранее синоптик сообщила, что в начале июля в Украине ожидается постепенное понижение температуры воздуха.
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