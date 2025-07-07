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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
444
Время на прочтение
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Где и когда в Украине ослабнет жара — прогноз на 8 июля

Жара даст украинцам отдохнуть, но не всем. На юге страны во вторник ожидается +36.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В ближайшие дни погода в Украине будет жаркой

В ближайшие дни погода в Украине будет жаркой / © Associated Press

Во вторник, 8 июля, в Украине продолжится жара. Однако в некоторых областях ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По данным синоптика, во вторник жара в Украине будет продолжаться. Температура воздуха в течение дня составит +30…+33 °С. На юге и в центре +34…+36 °С.

Однако циклон Gabriel, вместе с атмосферными фронтами, обусловит в западных областях грозовые дожди.

Дожди с грозами днем или вечером дойдут до северных областей, Винницкой, Черкасской.

В Киеве 8 июля будет жарко, +31…+33°С. Облегчение от жары может принести уже к вечеру во вторник дождь с грозой.

«Учитывая сильную жару, температурные контрасты на высотах — порой дождь в считанные минуты может перейти в сильный ливень со шквалом. Осторожно», — отметила Диденко.

Ранее синоптик сообщила, что в начале июля в Украине ожидается постепенное понижение температуры воздуха.

Прогноз погоды на неделю читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
444
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