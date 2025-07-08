- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 856
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 8 липня: Генштаб оновив дані
Росіяни втрачають техніку та озброєння. За добу - мінус 41 артсистема.
Станом на ранок 8 липня ЗСУ знищили 1 028 610 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1070 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 028 610 (+1070) осіб,
танків – 10995 (+0) од
бойових броньованих машин – 22967 (+4) од
артилерійських систем – 30034 (+41) од
РСЗВ – 1434 (+2) од
засоби ППО – 1192 (+0) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44230 (+172)
крилаті ракети – 3439 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 54456 (+86)
спеціальна техніка – 3927 (+0).
Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що РФ приховує реальні цифри втрат на фронті в Україні. Російська Федеральна служба державної статистики припинила звітувати про кількість смертей в країні.