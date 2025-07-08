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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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856
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Втрати Росії станом на 8 липня: Генштаб оновив дані

Росіяни втрачають техніку та озброєння. За добу - мінус 41 артсистема.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 8 липня ЗСУ знищили 1 028 610 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1070 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 028 610 (+1070) осіб,

  • танків – 10995 (+0) од

  • бойових броньованих машин – 22967 (+4) од

  • артилерійських систем – 30034 (+41) од

  • РСЗВ – 1434 (+2) од

  • засоби ППО – 1192 (+0) од

  • літаків – 421 (+0) од

  • гелікоптерів – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44230 (+172)

  • крилаті ракети – 3439 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54456 (+86)

  • спеціальна техніка – 3927 (+0).

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що РФ приховує реальні цифри втрат на фронті в Україні. Російська Федеральна служба державної статистики припинила звітувати про кількість смертей в країні.

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