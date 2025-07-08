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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери России на 8 июля: Генштаб обновил данные

Россияне теряют технику и вооружение. В сутки - минус 41 артсистема.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери России

Потери России. / © Associated Press

По состоянию на утро 8 июля ВСУ уничтожили 1 028 610 солдат Российской Федераци. За минувшие сутки ликвидировано еще 1070 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 028 610 (+1070) человек,

  • танков – 10995 (+0) ед.

  • боевых бронированных машин – 22967 (+4) ед

  • артиллерийских систем – 30034 (+41) ед

  • РСЗО – 1434 (+2) ед.

  • средства ПВО – 1192 (+0) ед.

  • самолетов – 421 (+0) ед.

  • вертолетов – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 44230 (+172)

  • крылатые ракеты – 3439 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 54456 (+86)

  • специальная техника – 3927 (+0).

Напомним, аналитики ISW считают, что РФ скрывает реальные цифры потерь на фронте в Украине. Российская Федеральная служба государственной статистики перестала отчитываться о количестве смертей в стране.

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