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Потери России на 8 июля: Генштаб обновил данные
Россияне теряют технику и вооружение. В сутки - минус 41 артсистема.
По состоянию на утро 8 июля ВСУ уничтожили 1 028 610 солдат Российской Федераци. За минувшие сутки ликвидировано еще 1070 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 028 610 (+1070) человек,
танков – 10995 (+0) ед.
боевых бронированных машин – 22967 (+4) ед
артиллерийских систем – 30034 (+41) ед
РСЗО – 1434 (+2) ед.
средства ПВО – 1192 (+0) ед.
самолетов – 421 (+0) ед.
вертолетов – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактического уровня – 44230 (+172)
крылатые ракеты – 3439 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 54456 (+86)
специальная техника – 3927 (+0).
Напомним, аналитики ISW считают, что РФ скрывает реальные цифры потерь на фронте в Украине. Российская Федеральная служба государственной статистики перестала отчитываться о количестве смертей в стране.