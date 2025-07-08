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День ангела 8 липня: кого та як вітати з іменинами
8 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 8 липня
8 липня 2025 року привітайте з іменинами Олександра, Саву, Федора.
Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві наполегливий, прагматичний. В дорослому віці стає відданим, дружним.
Сава — арамейське ім’я, перекладається як “мудрець”. В дитинстві спокійний, рідко хворіє. В дорослому віці стає турботливим, не любить бути лідером.
Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, оригінально мислить.
День ангела 8 липня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний янгол завжди оберігає тебе від усіх негараздів і веде по життю світлими шляхами. Бажаю здоров’я, щастя, натхнення і душевного тепла у кожному дні.
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З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, наповнює серце світлом і добром, підтримує у складні моменти і дарує відчуття спокою та захисту. Бажаю тобі радості, гармонії і здійснення найкращих мрій.
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Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель надихає тебе на великі справи, оберігає від біди і приносить у життя тільки щасливі події. Будь завжди сильним, здоровим і оточеним любов’ю.
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Щиро вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець дарує силу і наснагу, допомагає йти впевнено вперед і ніколи не залишає у важкі хвилини. Бажаю гармонії у душі, благополуччя і світлих моментів щодня.
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З днем ангела! Нехай твій небесний хранитель оберігає твою дорогу, наповнює серце вірою і надією, допомагає приймати мудрі рішення і відчувати справжнє щастя. Бажаю тобі миру, радості і тепла у кожній миті життя.