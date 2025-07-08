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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
2 хв

День ангела 8 липня: кого та як вітати з іменинами

8 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 8 липня, день ангела

Який сьогодні, 8 липня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 8 липня

8 липня 2025 року привітайте з іменинами Олександра, Саву, Федора.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві наполегливий, прагматичний. В дорослому віці стає відданим, дружним.

Сава — арамейське ім’я, перекладається як “мудрець”. В дитинстві спокійний, рідко хворіє. В дорослому віці стає турботливим, не любить бути лідером.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, оригінально мислить.

День ангела 8 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 8 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 8 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний янгол завжди оберігає тебе від усіх негараздів і веде по життю світлими шляхами. Бажаю здоров’я, щастя, натхнення і душевного тепла у кожному дні.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, наповнює серце світлом і добром, підтримує у складні моменти і дарує відчуття спокою та захисту. Бажаю тобі радості, гармонії і здійснення найкращих мрій.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель надихає тебе на великі справи, оберігає від біди і приносить у життя тільки щасливі події. Будь завжди сильним, здоровим і оточеним любов’ю.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець дарує силу і наснагу, допомагає йти впевнено вперед і ніколи не залишає у важкі хвилини. Бажаю гармонії у душі, благополуччя і світлих моментів щодня.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний хранитель оберігає твою дорогу, наповнює серце вірою і надією, допомагає приймати мудрі рішення і відчувати справжнє щастя. Бажаю тобі миру, радості і тепла у кожній миті життя.

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Дата публікації
Кількість переглядів
165
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