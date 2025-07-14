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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
488
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Нічний удар по Україні: у Повітряних силах разкрили деталі

14 липня росіяни здійснили комбінований удар по Україні. ППО працювала у низці областей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Уночі було неспокійно

Уночі було неспокійно / © Associated Press

У ніч проти 14 липня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні, випустивши ударні безпілотники та ракети

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області та 136-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 61 ворожий БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.

Крім того, 47 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Раніше повідомлялося, що вночі на Харківщині лунали вибухи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
488
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