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Нічний удар по Україні: у Повітряних силах разкрили деталі
14 липня росіяни здійснили комбінований удар по Україні. ППО працювала у низці областей.
У ніч проти 14 липня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні, випустивши ударні безпілотники та ракети
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області та 136-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів», — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 61 ворожий БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.
Крім того, 47 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Раніше повідомлялося, що вночі на Харківщині лунали вибухи.