Нічний удар по Україні: у Повітряних силах разкрили деталі

Уночі було неспокійно / © Associated Press

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У ніч проти 14 липня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні, випустивши ударні безпілотники та ракети

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області та 136-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів», — йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 61 ворожий БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.

Крім того, 47 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Раніше повідомлялося, що вночі на Харківщині лунали вибухи.

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