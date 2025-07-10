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Сможет ли Украина устоять против "шахедного" террора: эксперт ответил
Враг готовит новую волну воздушного террора. Капитан ВМС в отставке дал план обороны.
Россия существенно наращивает производство ударных беспилотников, которые используют для массированных атак по Украине. Это часть стратегической воздушной кампании, которая имеет целью не только нанести физический ущерб, но и посеять панику среди мирного населения.
Об этом в эфире телемарафона заявил Павел Лакийчук — капитан первого ранга запаса ВМС Украины и руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI».
По его словам, Кремль пытается компенсировать военные неудачи на фронте террористическим давлением на тыловые города. Россия запускает еще один завод по производству дронов, а к разработке беспилотников привлечены также специалисты из Северной Кореи. Это свидетельствует о намерении существенно усилить воздушные атаки в ближайшее время.
Лакийчук отметил, что наибольший эффект в противодействии дронам демонстрируют мобильные огневые группы — именно они уничтожают около половины всех «шахедов» и подобных дронов. Еще около 25% вражеских аппаратов теряются благодаря средствам радиоэлектронной борьбы или из-за технических сбоев. Еще один важный элемент — армейская авиация, особенно вертолеты, эффективно перехватывающие воздушные цели.
Военный эксперт подчеркивает, что нельзя делать ставку только на одно средство противодействия. Система должна быть комплексной. По его словам, утверждение о снижении эффективности мобильных огневых групп не соответствует действительности — наоборот, их эффективность растет, учитывая увеличение количества атак. Поэтому количество таких групп необходимо наращивать, улучшать вооружение и обучение.
«Помимо средств ПВО необходимо действовать проактивно — уничтожать не только готовые дроны, но и сами производственные мощности, поставщиков комплектующих и логистику. Речь идет не только о российских предприятиях, но и об иностранных подрядчиках, сотрудничающих с агрессором», — подчеркнул эксперт.
Воздушная угроза со стороны России будет только усиливаться. Украина должна действовать на опережение, постоянно усовершенствуя свою оборону и не давая врагу адаптироваться. Сейчас важно не только обороняться, но и бить по тем, кто обеспечивает производство и поставку дронов, ежедневно угрожающих украинским городам.
Напомним, в ночь на 10 июля Россия совершила массированную атаку на Киев, используя ракеты и дроны-камикадзе. В результате вражеского удара погибли два человека. Среди погибших — 22-летняя сотрудница столичной полиции Мария Дзюмага.
Обломки сбитых воздушных целей падали в разных районах столицы, повлекшие разрушение жилых домов, офисов, административных зданий, складов и гаражей. В городе возникли масштабные пожары, к ликвидации которых привлекли около 400 спасателей.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что по всей территории Украины враг выпустил 18 ракет и около 400 ударных беспилотников, из которых около 200 были дронами типа «Шахед».