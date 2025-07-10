Сможет ли Украина устоять против "шахедного" террора: эксперт ответил

Шахеды / © ТСН.ua

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Россия существенно наращивает производство ударных беспилотников, которые используют для массированных атак по Украине. Это часть стратегической воздушной кампании, которая имеет целью не только нанести физический ущерб, но и посеять панику среди мирного населения.

Об этом в эфире телемарафона заявил Павел Лакийчук — капитан первого ранга запаса ВМС Украины и руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI».

По его словам, Кремль пытается компенсировать военные неудачи на фронте террористическим давлением на тыловые города. Россия запускает еще один завод по производству дронов, а к разработке беспилотников привлечены также специалисты из Северной Кореи. Это свидетельствует о намерении существенно усилить воздушные атаки в ближайшее время.

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Лакийчук отметил, что наибольший эффект в противодействии дронам демонстрируют мобильные огневые группы — именно они уничтожают около половины всех «шахедов» и подобных дронов. Еще около 25% вражеских аппаратов теряются благодаря средствам радиоэлектронной борьбы или из-за технических сбоев. Еще один важный элемент — армейская авиация, особенно вертолеты, эффективно перехватывающие воздушные цели.

Военный эксперт подчеркивает, что нельзя делать ставку только на одно средство противодействия. Система должна быть комплексной. По его словам, утверждение о снижении эффективности мобильных огневых групп не соответствует действительности — наоборот, их эффективность растет, учитывая увеличение количества атак. Поэтому количество таких групп необходимо наращивать, улучшать вооружение и обучение.

«Помимо средств ПВО необходимо действовать проактивно — уничтожать не только готовые дроны, но и сами производственные мощности, поставщиков комплектующих и логистику. Речь идет не только о российских предприятиях, но и об иностранных подрядчиках, сотрудничающих с агрессором», — подчеркнул эксперт.

Воздушная угроза со стороны России будет только усиливаться. Украина должна действовать на опережение, постоянно усовершенствуя свою оборону и не давая врагу адаптироваться. Сейчас важно не только обороняться, но и бить по тем, кто обеспечивает производство и поставку дронов, ежедневно угрожающих украинским городам.

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Напомним, в ночь на 10 июля Россия совершила массированную атаку на Киев, используя ракеты и дроны-камикадзе. В результате вражеского удара погибли два человека. Среди погибших — 22-летняя сотрудница столичной полиции Мария Дзюмага.

Обломки сбитых воздушных целей падали в разных районах столицы, повлекшие разрушение жилых домов, офисов, административных зданий, складов и гаражей. В городе возникли масштабные пожары, к ликвидации которых привлекли около 400 спасателей.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по всей территории Украины враг выпустил 18 ракет и около 400 ударных беспилотников, из которых около 200 были дронами типа «Шахед».