Чи зможе встояти Україна проти "шахедного" терору: експерт відповів

Шахеди / © ТСН.ua

Реклама

Росія суттєво нарощує виробництво ударних безпілотників, які використовує для масованих атак по Україні. Це частина стратегічної повітряної кампанії, що має на меті не лише завдати фізичної шкоди, а й посіяти паніку серед мирного населення.

Про це в ефірі телемарафону заявив Павло Лакійчук — капітан першого рангу запасу ВМС України та керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI».

За його словами, Кремль намагається компенсувати військові невдачі на фронті терористичним тиском на тилові міста. Росія запускає ще один завод з виробництва дронів, а до розробки безпілотників залучено також фахівців із Північної Кореї. Це свідчить про намір суттєво посилити повітряні атаки найближчим часом.

Реклама

Лакійчук зазначив, що найбільший ефект у протидії дронам демонструють мобільні вогневі групи — саме вони знищують близько половини всіх «шахедів» та подібних дронів. Ще близько 25% ворожих апаратів втрачаються завдяки засобам радіоелектронної боротьби або через технічні збої. Ще один важливий елемент — армійська авіація, особливо гелікоптери, які ефективно перехоплюють повітряні цілі.

Військовий експерт підкреслює, що не можна робити ставку лише на один засіб протидії. Система має бути комплексною. За його словами, твердження про зниження ефективності мобільних вогневих груп не відповідає дійсності — навпаки, їхня ефективність зростає, враховуючи збільшення кількості атак. Тому кількість таких груп необхідно нарощувати, покращувати їхнє озброєння та навчання.

«Крім засобів ППО, необхідно діяти проактивно — знищувати не лише готові дрони, а й самі виробничі потужності, постачальників комплектуючих і логістику. Йдеться не лише про російські підприємства, а й про іноземних підрядників, які співпрацюють з агресором», — наголосив експерт.

Повітряна загроза з боку Росії лише посилюватиметься. Україна має діяти на випередження, постійно удосконалюючи свою оборону та не даючи ворогу адаптуватися. Зараз важливо не лише оборонятися, а й бити по тих, хто забезпечує виробництво та постачання дронів, які щодня несуть загрозу українським містам.

Реклама

Нагадаємо, у ніч на 10 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ, використовуючи ракети та дрони-камікадзе. Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей. Серед загиблих — 22-річна співробітниця столичної поліції Марія Дзюмага.

Уламки збитих повітряних цілей падали в різних районах столиці, спричинивши руйнування житлових будинків, офісів, адміністративних будівель, складів і гаражів. У місті виникли масштабні пожежі, до ліквідації яких залучили майже 400 рятувальників.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що по всій території України ворог випустив 18 ракет і приблизно 400 ударних безпілотників, із яких близько 200 були дронами типу «Шахед».