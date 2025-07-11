США готовятся к войне дронов: Хегсет объявил прорыв и снял бравадное видео

Глава Пентагона Пит Хегсет снял ролик о перестройке программы дронов в США / © скриншот с видео

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Глава Пентагона Пит Хегсет возглавил масштабную перестройку программы беспилотников американских вооруженных сил, предупредив, что противники США уже вырвались вперед в сфере военных дронов. Министр обороны снял видео с дронами в стиле фильма Top Gun.

Об этом пишет Express, а соответствующий ролик был опубликован в Сети.

Изменения в программе дронов в США — что известно

Хегсет заявил, что с Пентагона «сняты бюрократические перчатки» — разработка дронов будет ускорена для всех родов войск.

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Согласно внутренним документам, полученным Fox News, командиры теперь получат полномочия самостоятельно закупать и тестировать беспилотники, включая 3D-печатные прототипы, без необходимости получения разрешения из Вашингтона.

В приказах Хегсета предусмотрено создание новых полигонов для учений с боевыми стрельбами, проверок в смешанных боевых условиях и испытаний беспилотных стай. Все ограничения, признанные нецелесообразными, будут отменены.

В рамках ускоренной программы ожидается открытие трех новых испытательных центров для дронов в течение 90 дней.

Заявление Хегсета о дронах и видео в стиле Top Gun

Глава Пентагона предостерег, что такие страны, как Иран и Россия, уже имеют «фору» в разработке боевых дронов, однако он убежден, что США вернут лидерство в течение двух лет.

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«Это критически важные элементы боевой мощи, которые… должны быть в приоритете на уровне с основными системами вооружения. Смертоносность не должна сдерживаться самими собой введенными ограничениями… Наш самый большой риск — это избегание риска», — высказался Хегсет.

С 2026 года в США беспилотники полностью интегрируют в программу боевой подготовки, включая симуляции боев типа «дрон против дрона» в полном масштабе.

В Сети появилось видео с главой Пентагона в стиле Top Gun. В ролике с рок-музыкой Хегсет рассказывает об изменениях в программе дронов на фоне беспилотников, которыми управляют несколько военных. Один из дронов доставляет документы, которые министр обороны подписывает прямо на газоне.

Дата публикации 10:15, 11.07.25 Количество просмотров 18 Хегсет снял видео о перестройке программы дронов в стиле Top Gun

Издание напомнило, что в начале года президент США Дональд Трамп подписал указ под названием «Развертывание американского господства в сфере дронов». В документе отмечается необходимость ускорить внедрение беспилотников для сохранения технологического превосходства США.

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В то же время Пентагон активизирует меры безопасности на внутренних военных базах на фоне растущего беспокойства относительно потенциального дроновго удара по территории США.

Почему США внезапно взялись за дроны?

Отмечается, что такие действия обусловлены недавними примерами успешного применения дронов. В июне в рамках операции «Паутина» украинские дроны были доставлены на территорию России, где менее чем за несколько часов уничтожили почти треть стратегического бомбардировочного флота Москвы. А через месяц после этого израильские дроны были использованы в целевом ударе по иранским ядерным объектам, что еще больше усилило давление на США с требованием отреагировать.

Американские оборонные компании уже обратились в Пентагон с заявками на финансирование в рамках программы «Золотой купол», направленной на борьбу с угрозой дронов. Речь идет, в частности, о новейших технологиях — например, мощных микроволновых установках, способных нейтрализовать целые стаи дронов. Эти системы уже проходили испытания в Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

«То, что мы увидели в России, вскоре произойдет и здесь. Операция „Паутина“ должна стать настоящим сигналом тревоги — как для нас, так и для всего мира: это все очень серьезно», — предупредил Энди Лоури, генеральный директор компании Epirus, которая разработала микроволновое оружие.

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Напомним, война в Украине стала неожиданной демонстрацией революционной роли дронов на современном поле боя. В одном из интервью в июне Трамп заявил о своем глубоком впечатлении от мощности и всеобъемлемости этих технологий, назвав конфликт «войной дронов». По словам президента США, беспилотники кардинально изменили представление о современных военных действиях.