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В Одессе произошла серия мощных взрывов: что известно
Военные предупреждали о группе беспилотников, которая угрожала городу.
Утром 11 июля в Одессе произошло несколько мощных взрывов. С 09:19 в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили местные власти и Телеграмм-каналы.
"Взрыв в Одессе", - сообщило "Суспільне" в 09:47. Второй взрыв прогремел через пять минут, третий – еще через три минуты, а четвертый – в 10:00.
Воздушные силы предупреждали о том, что в акватории Черного моря вблизи Одессы находится группа ударных БпЛА.
Глава областной военной администрации Олег Кипер просил жителей Одессы и района находиться в укрытиях.
"Враг атакует ударными беспилотниками", - подчеркнул чиновник.
Напомним, сегодня утром россияне атаковали Сумы беспилотниками. Обошлось без раненых и погибших. Из-за российских обстрелов произошли повреждения нежилых помещений на окраине Сум.