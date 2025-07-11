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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Одессе произошла серия мощных взрывов: что известно

Военные предупреждали о группе беспилотников, которая угрожала городу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

Утром 11 июля в Одессе произошло несколько мощных взрывов. С 09:19 в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные власти и Телеграмм-каналы.

"Взрыв в Одессе", - сообщило "Суспільне" в 09:47. Второй взрыв прогремел через пять минут, третий – еще через три минуты, а четвертый – в 10:00.

Воздушные силы предупреждали о том, что в акватории Черного моря вблизи Одессы находится группа ударных БпЛА.

Глава областной военной администрации Олег Кипер просил жителей Одессы и района находиться в укрытиях.

"Враг атакует ударными беспилотниками", - подчеркнул чиновник.

Напомним, сегодня утром россияне атаковали Сумы беспилотниками. Обошлось без раненых и погибших. Из-за российских обстрелов произошли повреждения нежилых помещений на окраине Сум.

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