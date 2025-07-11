В Одесі сталася серія потужних вибухів: що відомо

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Зранку 11 липня в Одесі сталося кілька потужних вибухів. Від 09:19 в Одеській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомила місцева влада та Телеграм-канали.

“Вибух в Одесі”, - повідомило “Суспільне” о 09:47. Другий вибух прогримів через п’ять хвилин, третій - ще через три хвилини, а четвертий - о 10:00.

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Повітряні сили попереджали про те, що в акваторії Чорного моря поблизу Одеси перебуває група ударних БпЛА.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер просив мешканців Одеси та району перебувати в укриттях.

“Ворог атакує ударними безпілотниками”, - наголосив чиновник.

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни атакували Суми безпілотниками. Минулося без поранених і загиблих. Через російський обстріл сталися пошкодження нежитлових приміщень на околиці Сум.

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