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В Одесі сталася серія потужних вибухів: що відомо
Зранку 11 липня в Одесі сталося кілька потужних вибухів. Від 09:19 в Одеській області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомила місцева влада та Телеграм-канали.
“Вибух в Одесі”, - повідомило “Суспільне” о 09:47. Другий вибух прогримів через п’ять хвилин, третій - ще через три хвилини, а четвертий - о 10:00.
Повітряні сили попереджали про те, що в акваторії Чорного моря поблизу Одеси перебуває група ударних БпЛА.
Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер просив мешканців Одеси та району перебувати в укриттях.
“Ворог атакує ударними безпілотниками”, - наголосив чиновник.
Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни атакували Суми безпілотниками. Минулося без поранених і загиблих. Через російський обстріл сталися пошкодження нежитлових приміщень на околиці Сум.