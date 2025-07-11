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НАТО полностью оплатит поставки американского оружия Украине — Трамп
Президент США договорился с НАТО о том, что поставки американского оружия для Украины будут происходить через Альянс.
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Североатлантическим альянсом по поставке американского вооружения в Украину через НАТО.
Об этом он сообщил в эфире телеканала NBC, передает CNN.
Согласно заявлению Трампа, НАТО полностью покроет стоимость этого вооружения:
«Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это вооружение на сто процентов. Мы отправим Patriot в НАТО, а затем НАТО распределит их».
Также Трамп сообщил, что в ближайший понедельник обнародует «важное заявление» по России, не предоставив дополнительных деталей:
«Я разочарован Россией… в понедельник сделаю важное заявление по России».
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп допустил возможность передачи Украине ключевых элементов ее противовоздушной защиты — систем Patriot.
Решение Трампа об отправке оборонительного оружия в Украину было принято после нескольких дней консультаций с советниками и мировыми лидерами по источникам поставок.