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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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НАТО полностью оплатит поставки американского оружия Украине — Трамп

Президент США договорился с НАТО о том, что поставки американского оружия для Украины будут происходить через Альянс.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Североатлантическим альянсом по поставке американского вооружения в Украину через НАТО.

Об этом он сообщил в эфире телеканала NBC, передает CNN.

Согласно заявлению Трампа, НАТО полностью покроет стоимость этого вооружения:

«Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это вооружение на сто процентов. Мы отправим Patriot в НАТО, а затем НАТО распределит их».

Также Трамп сообщил, что в ближайший понедельник обнародует «важное заявление» по России, не предоставив дополнительных деталей:

«Я разочарован Россией… в понедельник сделаю важное заявление по России».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп допустил возможность передачи Украине ключевых элементов ее противовоздушной защиты — систем Patriot.

Решение Трампа об отправке оборонительного оружия в Украину было принято после нескольких дней консультаций с советниками и мировыми лидерами по источникам поставок.

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