Наступ РФ на Сумщині / © ТСН

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На Сумщині російський дрон атакував українських медиків під час евакуації пораненого.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, двоє братів їхали мотоблоком, коли їх атакував ворожий дрон. Загинув 57-річний чоловік. Його брат зазнав поранення.

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Одразу після цього удару по цивільних, коли медики надавали допомогу та евакуйовували постраждалого, ворог здійснив повторну атаку — вже по бригаді екстреної медичної допомоги.

Двоє парамедиків обстежуються у лікарні.

Загалом за цю добу внаслідок російських атак на Сумщині постраждали 9 людей. Одна людина, на жаль, загинула.

Обстріли зафіксовані в ряді громад області. Поранені цивільні — у Шосткинській, Середино-Будській, Сумській та Новослобідській громадах, розповів голова ОВА.

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Ситуація з наступом РФ на Сумщині

За інформацією «Кордон.медіа», ЗСУ мали успіхи в просуванні в районі Кіндратівки Хотінської громади та Юнаківки.

А російській війська продовжують наступати в напрямку Кіндратівки і Олексіївки Хотінської громади. А також Юнаківки та Варачине Юнаківської громади.

Російські війська присутні в таких селах на Сумщині:

Хотінська громада:

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Володимирівка, Новомиколаївка, Олексіївка, Веселівка, Кіндратівка, Костянтинівка, Журавка, Біловоди та Андріївка.

Юнаківська громада:

Яблунівка, Новеньке, Басівка, Варачине, Садки, Юнаківка та Локня.

Краснопільська громада:

село Мар’їне.

Білопільська громада

Рижівка та Безсалівка.

Російські війська на Сумщині / © Telegram "Кордон. Медіа"

Раніше повідомлялося, що російські окупанти повністю знищили село Кіндратівка, розташоване у прикордонні в Сумській області.

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