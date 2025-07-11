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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

Челсі – ПСЖ: онлайн-трансляція фіналу Клубного чемпіонату світу-2025

Текстовий репортаж фінального поєдинку Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Челсі" – ПСЖ

"Челсі" – ПСЖ / Фото: x.com/FIFACWC

У неділю, 13 липня, англійський "Челсі" та французький ПСЖ позмагаються у фінальному матчі Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

Поєдинок відбудеться на арені "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Челсі" пробився до плейоф з другої позиції квартету D. На груповому етапі лондонці перемогли американський "Лос-Анджелес" (2:0), зазнали поразки від бразильського "Фламенго" (1:3) та розгромили туніський "Есперанс" (3:0).

В 1/8 фіналу "сині" розбили португальську "Бенфіку" (4:1 за підсумками екстратаймів), у чвертьфіналі здолали бразильський "Палмейрас" (2:1), а в півфіналі обіграли бразильський "Флуміненсе" (2:0).

ПСЖ вийшов до плейоф з першого місця квартету B. На груповому етапі парижани розбили іспанський "Атлетіко" Мадрид (4:0), поступилися бразильському "Ботафого" (0:1) та обіграли американський "Сіетл Саундерз" (2:0).

В 1/8 фіналу підопічні Луїса Енріке розгромили американський "Інтер" Маямі (4:0), у чвертьфіналі перемогли німецьку "Баварію" (2:0), а в півфіналі знищили іспанський "Реал" Мадрид (4:0).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Челсі" – ПСЖ.

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