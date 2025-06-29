ПСЖ розгромив "Інтер" Маямі та вийшов до чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)

ПСЖ – "Інтер" Маямі / © Associated Press

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Французький ПСЖ розгромив американський "Інтер" Маямі в матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на арені "Mercedes-Benz Stadium" в Атланті завершився з рахунком 4:0 .

Усі чотири голи парижани забили в першому таймі. У складі чинного переможця Ліги чемпіонів дублем відзначився Жуан Невеш, один м'яч в активі Ашрафа Хакімі та автогол у пасиві захисника "чапель" Томаса Авілеса.

Зазначимо, що лідер маямців Ліонель Мессі провів на полі весь матч. Для 38-річного капітана клубу МЛС це була зустріч з його колишньою командою. Аргентинець грав за ПСЖ від 2021 до 2023 року, після чого вирушив за океан.

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Огляд матчу ПСЖ – "Інтер" Маямі

У чвертьфіналі ПСЖ зіграє з переможцем матчу між бразильським "Фламенго" та німецькою "Баварією", який відбудеться 29 червня, о 23:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що визначено всі пари 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 та повну сітку плейоф.

Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.