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ПСЖ розгромив "Інтер" Маямі та вийшов до чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)
Переможець Ліги чемпіонів відправив у ворота команди Ліонеля Мессі чотири м'ячі без відповіді.
Французький ПСЖ розгромив американський "Інтер" Маямі в матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на арені "Mercedes-Benz Stadium" в Атланті завершився з рахунком 4:0.
Усі чотири голи парижани забили в першому таймі. У складі чинного переможця Ліги чемпіонів дублем відзначився Жуан Невеш, один м'яч в активі Ашрафа Хакімі та автогол у пасиві захисника "чапель" Томаса Авілеса.
Зазначимо, що лідер маямців Ліонель Мессі провів на полі весь матч. Для 38-річного капітана клубу МЛС це була зустріч з його колишньою командою. Аргентинець грав за ПСЖ від 2021 до 2023 року, після чого вирушив за океан.
Огляд матчу ПСЖ – "Інтер" Маямі
У чвертьфіналі ПСЖ зіграє з переможцем матчу між бразильським "Фламенго" та німецькою "Баварією", який відбудеться 29 червня, о 23:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що визначено всі пари 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 та повну сітку плейоф.
Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.