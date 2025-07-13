Завтра уряд Шмигаля представить важливі рішення для українців

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

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У понеділок, 14 липня, уряд Дениса Шмигаля представить нові соціальні рішення, які стосуватимуться підтримки українських матерів та дітей.

Про це повідомив у вечірньому зверненні в неділю, 13 липня, президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про свою зустріч з українським прем’єром.

За його словами, йдеться про виплати після народження дитини та підтримку в перші роки після народження.

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«Є відповідні кошти й для українських школярів — для „Пакунку школяра“ та для безкоштовного харчування у школах із 1-го по 4-й класи й у прифронтових районах — із 1-го по останній класи», — додав Зеленський.

Президент зазначив, що завтра Кабінет міністрів України представить усі деталі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що наступного тижня може змінитися склад Кабінету міністрів України. Зокрема, очільник уряду Денис Шмигаль може стати новим міністром оборони замість Рустема Умєрова, якого готують на посаду посла в США.

Водночас повідомляється, що посаду голови уряду президент Зеленський запропонує першій віцепрем’єрці — міністерці економіки Юлії Свириденко.

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