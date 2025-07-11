ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
528
Час на прочитання
1 хв

Свириденко зізналась, чи пропонували їй очолити Кабмін

Юлія Свириденко спростувала чутки про можливе призначення прем’єром.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Юлія Свириденко

Юлія Свириденко / © Associated Press

Перша віцепрем’єр-міністерка економіки України, Юлія Свириденко, заявила, що наразі не отримувала пропозицій очолити Кабінет Міністрів. Про це вона повідомила журналістам у Римі 11 липня, під час Конференції з відновлення.

Про це пише Суспільне.

«Ні, не надходили», — відповіла Свириденко на пряме запитання про можливе призначення її головою уряду.

Нагадаємо, в команді президента розглядається можливість зміни прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та кількох інших міністрів. Головною кандидаткою на посаду голови уряду називали саме Юлію Свириденко.

Президент Володимир Зеленський припустив, що невдовзі ймовірні «серйозні перестановки в Кабміні». Глава держави не виключає, що нинішній міністр оборони Рустем Умєров відправиться послом до США замість Оксани Маркарової.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie