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Свириденко зізналась, чи пропонували їй очолити Кабмін
Юлія Свириденко спростувала чутки про можливе призначення прем’єром.
Перша віцепрем’єр-міністерка економіки України, Юлія Свириденко, заявила, що наразі не отримувала пропозицій очолити Кабінет Міністрів. Про це вона повідомила журналістам у Римі 11 липня, під час Конференції з відновлення.
Про це пише Суспільне.
«Ні, не надходили», — відповіла Свириденко на пряме запитання про можливе призначення її головою уряду.
Нагадаємо, в команді президента розглядається можливість зміни прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та кількох інших міністрів. Головною кандидаткою на посаду голови уряду називали саме Юлію Свириденко.
Президент Володимир Зеленський припустив, що невдовзі ймовірні «серйозні перестановки в Кабміні». Глава держави не виключає, що нинішній міністр оборони Рустем Умєров відправиться послом до США замість Оксани Маркарової.