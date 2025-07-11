Свириденко зізналась, чи пропонували їй очолити Кабмін

Юлія Свириденко / © Associated Press

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Перша віцепрем’єр-міністерка економіки України, Юлія Свириденко, заявила, що наразі не отримувала пропозицій очолити Кабінет Міністрів. Про це вона повідомила журналістам у Римі 11 липня, під час Конференції з відновлення.

Про це пише Суспільне.

«Ні, не надходили», — відповіла Свириденко на пряме запитання про можливе призначення її головою уряду.

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Нагадаємо, в команді президента розглядається можливість зміни прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та кількох інших міністрів. Головною кандидаткою на посаду голови уряду називали саме Юлію Свириденко.

Президент Володимир Зеленський припустив, що невдовзі ймовірні «серйозні перестановки в Кабміні». Глава держави не виключає, що нинішній міністр оборони Рустем Умєров відправиться послом до США замість Оксани Маркарової.