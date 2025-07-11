У Росії курсант-десантник убив свого командира у винахідливий спосіб

Парашутист. Ілюстративне зображення / © Pixabay

Реклама

У Росії курсант Рязанського повітрянодесантного училища убив свого командира, який був учасником війни в Україні, зв’язавши стропи його основного і запасного парашутів перед навчальним стрибком.

Про це повідомляє російське видання «Комерсантъ».

Інцидент стався під час навчального десантування з борту Ан-2 у Рибнівському районі Рязанської області РФ. Після стрибка з літака жоден із парашутів сержанта Івана Селіна не розкрився, внаслідок чого він розбився.

Реклама

Через два дні після початку розслідування у причетності до інциденту зізнався 20-річний курсант Ілля Казанцев. Його явка з повинною сталася в той день, коли у курсантів відбирали ДНК для експертизи. Зразки Казанцева збіглися із клітинами, знайденими на стропах парашута загиблого.

Мотивом злочину називають систематичні знущання та приниження з боку «героя СВО», яких зазнавав Казанцев та інші курсанти.

Наразі він заарештований за звинуваченням у вбивстві (ч. 1 ст. 105 КК РФ).

Джерело «Комерсанта» стверджує, що інцидент із Селіним може бути не єдиним.

Реклама

Під час огляду на складі, за словами співрозмовника видання, було знайдено ще один парашут зі зв’язаними стропами, який належав командиру роти. Цей російський офіцер також був учасником вторгнення в Україну, але в день стрибка перебував на чергуванні і тому залишився живим.

Другий випадок, як каже джерело, в офіційних документах зафіксовано не було, щоб не нашкодити начальнику училища Олегу Пономарьову, який раніше проходив у справі про обвалення казарми в Омську, внаслідок чого загинули 24 десантники, і уникнув відповідальності через закінчення термінів давності.

Нагадаємо, раніше у Росії загинув один із творців ракети «Іскандер» Володимир Недошивін, якого штовхнув зі сходів його сусід.