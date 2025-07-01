На фронті загинув командир 110-ї ОМБр Сергій Захаревич: що відомо

На війні загинув Сергій Захаревич / © Facebook

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Стало відомо про загибель на фронті Сергія Захаревича, командира 110-ї окремої механізованої бригади. Ця трагічна новина шокувала його побратимів і друзів, які згадують Сергія як видатного офіцера, справжнього лідера та світлу особистість.

Про це повідомляє бригадний генерал Сергій Собко.

Один з його близьких друзів і колег поділився емоційним дописом, вшановуючи пам’ять Захаревича: «Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг — Сергій Захаревич… Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами».

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Сергій Захаревич був призначений командиром 110-ї ОМБр у лютому 2025 року, а до цього обіймав посаду заступника командира 33-ї механізованої бригади.

За свої заслуги перед Україною Сергій Захаревич був двічі вшанований високими державними нагородами: орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня у березні 2015 року та орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня — у липні 2022-го.

Нагадаємо, російський солдат калічив полонених снайперів — відрізав їм вказівні пальці на обох руках, про що розповів в ефірі одного з телеканалів РФ.

У сюжеті відомого пропагандистського каналу РФ йдеться про роботу російських солдатів на фронті, а також свідчення одного з них, які треба, за словами Бутусова, «обов’язково зберігати для історії».

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