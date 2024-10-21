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У Росії вбили молотком пілота, причетного до ударів по Україні

У Росії вбили молотком пілота, причетного до ударів по Україні

Дмитро Голєнков

Він обіймав посаду очільника штабу російської авіаційної ескадрильї. 

Сьогодні стало відомо про ліквідацію російського воєнного злочинця Дмитра Голєнкова, який був причетний до ударів по торговому центру "Амстор" у Кременчуці та по житловому будинку в Дніпрі.

Про це пишуть в Telegram-каналі ГУР МОУ.

Повідомляється, що тіло російського воєнного злочинця Дмитра Володимировича Голєнкова виявили вранці в неділю, 20 жовтня, з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.

"Молоток справедливості ― у Росії ліквідовано воєнного злочинця Дмітрія Голєнкова", - йдеться у повідомленні.

В ГУР вказують, що Голєнков був пілотом 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ (в/ч 33310), який базується на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.

Голєнков також причетний до ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по ТЦ "Амстор" та по житловому будинку в Дніпрі. Він обіймав посаду очільника штабу російської авіаційної ескадрильї. 

Нагадаємо, у центрі Луганська знищено російського воєнного злочинця. Йдеться про майора Дмитра Первуху.

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