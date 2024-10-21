У Росії вбили молотком пілота, причетного до ударів по Україні

Сьогодні стало відомо про ліквідацію російського воєнного злочинця Дмитра Голєнкова, який був причетний до ударів по торговому центру "Амстор" у Кременчуці та по житловому будинку в Дніпрі.

Про це пишуть в Telegram-каналі ГУР МОУ.

Повідомляється, що тіло російського воєнного злочинця Дмитра Володимировича Голєнкова виявили вранці в неділю, 20 жовтня, з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.

"Молоток справедливості ― у Росії ліквідовано воєнного злочинця Дмітрія Голєнкова", - йдеться у повідомленні.

В ГУР вказують, що Голєнков був пілотом 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ (в/ч 33310), який базується на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.

Голєнков також причетний до ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по ТЦ "Амстор" та по житловому будинку в Дніпрі. Він обіймав посаду очільника штабу російської авіаційної ескадрильї.

Нагадаємо, у центрі Луганська знищено російського воєнного злочинця. Йдеться про майора Дмитра Первуху.

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