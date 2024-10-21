"Рома" з Довбиком поступилася "Інтеру" в центральному матчі 8-го туру Серії А (відео)

Українець відіграв увесь поєдинок, але результативними діями відзначитись не зумів.

"Рома" українського форварда Артема Довбика на своєму полі програла "Інтеру" в центральному матчі 8-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цьому протистоянні було забито на 60-й хвилині. Швидку контратаку "нерадзуррі" результативним ударом закінчив аргентинський нападник Лаутаро Мартінес.

Зазначимо, що Довбик вийшов у стартовому складі римлян і провів на полі весь матч, але результативними діями відзначитись не зумів.

Огляд матчу "Рома" – "Інтер"

Перемога дозволила "Інтеру" (17 очок) піднятися на друге місце у Серії А – команда Сімоне Індзагі на 2 бали відстає від лідера "Наполі". Своєю чергою, "Рома" (10 балів) розташовується на десятій позиції.

У наступному турі чемпіонату Італії "чорно-сині" 27 жовтня приймуть "Ювентус", а підопічні Івана Юрича того ж дня на виїзді позмагаються з "Фіорентиною".

Перед цим обидва клуби зіграють у єврокубках. "Інтер" 23 жовтня гостюватиме у швейцарського "Янг Бойз" в рамках 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів, а "Рома" днем пізніше прийме київське "Динамо" в матчі 3-го туру основної стадії Ліги Європи.

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