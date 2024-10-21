"Рома" с Довбиком уступила "Интеру" в центральном матче 8-го тура Серии А (видео)

Украинец отыграл весь поединок, но результативными действиями отличиться не смог.

"Рома" украинского форварда Артема Довбика на своем поле проиграла "Интеру" в центральном матче 8-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этом противостоянии был забит на 60-й минуте. Быструю контратаку "нерадзурри" результативным ударом закончил аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес.

Отметим, что Довбик вышел в стартовом составе римлян и провел на поле весь матч, но результативными действиями отличиться не смог.

Обзор матча "Рома" – "Интер"

Победа позволила "Интеру" (17 очков) подняться на второе место в Серии А – команда Симоне Индзаги на 2 балла отстает от лидера "Наполи". В свою очередь, "Рома" (10 баллов) располагается на десятой позиции.

В следующем туре чемпионата Италии "черно-синие" 27 октября примут "Ювентус", а подопечные Ивана Юрича в тот же день на выезде сразятся с "Фиорентиной".

Перед этим оба клуба сыграют в еврокубках. "Интер" 23 октября будет гостить у швейцарского "Янг Бойз" в рамках 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, а "Рома" днем позже примет киевское "Динамо" в матче 3-го тура основной стадии Лиги Европы.

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