У Росії помер один із творців ракети "Іскандер": що відомо

Володимир Недошивін

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Один із засновників ракети «Іскандер» Володимир Недошивін помер у РФ. Його штовхнули зі сходів.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський із посиланням на росЗМІ.

«У Росії у п’яній бійці вбили одного із творців ракети „Іскандер“ Володимира Недошивіна. Його штовхнув зі сходів у під’їзді сусід-сантехнік. Дуже російська історія», — підкреслив Казанський.

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Недошивіну було 74 роки. Він вживав багато алкоголю. Після інциденту чоловіку доправили до лікарні, але через декілька днів він помер.

Раніше стало відомо про ліквідацію російського воєнного злочинця Дмитра Голєнкова, який був причетний до ударів по торговому центру «Амстор» у Кременчуці та по житловому будинку в Дніпрі.

Повідомляється, що тіло російського воєнного злочинця Дмитра Володимировича Голєнкова виявили вранці в неділю, 20 жовтня, з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.

«Молоток справедливості ― у Росії ліквідовано воєнного злочинця Дмітрія Голєнкова», — йдеться у повідомленні.

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