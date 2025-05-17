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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В России умер один из создателей ракеты "Искандер": что известно

Недошивина скончалась не во время спланированного преступления, а из-за бытового конфликта.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Владимир Недошивин

Владимир Недошивин

Один из основателей ракеты «Искандер» Владимир Недошивин скончался в РФ.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский со ссылкой на РосСМИ.

"В России в пьяной драке убили одного из создателей ракеты "Искандер" Владимира Недошивина. Его толкнул с лестницы в подъезде сосед-сантехник", - подчеркнул Казанский.

Недошивину было 74 года. Он употреблял много алкоголя. После инцидента мужчину доставили в больницу, но через несколько дней он скончался.

Ранее стало известно о ликвидации российского военного преступника Дмитрия Голенкова, причастного к ударам по торговому центру «Амстор» в Кременчуге и по жилому дому в Днепре.

Сообщается, что тело российского военного преступника Дмитрия Владимировича Голенкова было обнаружено утром в воскресенье, 20 октября, с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком.

«Молоток справедливости ― в России ликвидирован военный преступник Дмитрий Голенков», — говорится в сообщении.

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Дата публикации
Количество просмотров
371
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