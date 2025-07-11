Грибний суп із вермішеллю: рецепт улюбленої страви

Грибний суп із вермішеллю / © www.credits

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На сторінці foodblog_kristi розповіли про оновлену версію класичного грибного супу, із додаванням вермішелі. Це дає страві легкий східний відтінок і робить її ще цікавішою. Цей суп ідеально підходить як для сімейної вечері, так і для швидкого обіду на роботі. А головне — готується просто, з доступних інгредієнтів, без складної техніки. Страва підійде і для вегетаріанців, і для тих, хто прагне здорового харчування.

Інгредієнти Печериці 250 г Цибуля ріпчаста 1 шт. Морква 1 шт. Солодкий перець ½ шт. Картопля 2 шт. Вермішель швидкого приготування 1 порція Вода 1,5 л Рослинна олія 1–2 ст. л Сіль Перець Приправа для супу Свіжа зелень

Приготування

Наріжте печериці пластинками чи шматочками. Якщо гриби невеликі — можна навпіл. Цибулю наріжте дрібними кубиками. Моркву натріть на середній тертці чи наріжте соломкою. Перець поріжте невеликими кубиками чи смужками. Картоплю очистьте та наріжте середніми кубиками. У глибокій сковороді розігрійте рослинну олію. Обсмажте цибулю до прозорості (2–3 хв). Додайте моркву, перець і гриби. Смажте все разом 7–8 хв на середньому вогні, періодично помішуйте. Гриби мають пустити сік і злегка підрум’янитись. У каструлі доведіть до кипіння 1,5 л води. Додайте нарізану картоплю, зменште вогонь і варіть до напівготовності (приблизно 7–8 хв). Додайте смажену овочево-грибну засмажку, обережно перемішайте. Варіть ще 5 хв. Вермішель подрібніть руками та додайте у суп. Посоліть, поперчіть, додайте улюблену приправу. За бажанням — трохи соєвого соусу для кращого смаку. Проваріть ще 2–3 хв після закипання. Вимкніть вогонь, додайте подрібнену зелень і дайте настоятись під кришкою 10–15 хв.

Поради

Замість печериць можна використовувати гливи чи суміш лісових грибів (заморожених або сушених).

Якщо не любите вермішель швидкого приготування, замініть її на звичайну тонку локшину чи булгур.

Для кремової текстури додайте наприкінці ложку сметани чи кокосового молока.

Грибний суп із вермішеллю — це ідеальне поєднання простоти, швидкості приготування та глибокого смаку. Його можна адаптувати до будь-яких вподобань, зробити гострішим, ніжнішим, насиченішим або легким. А завдяки грибам і спеціям він завжди матиме той самий «умамі-ефект» — смак, до якого хочеться повертатись знову й знову.