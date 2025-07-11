У "Резерв+" додали нову функцію: що вона дає користувачам

Нова функція у Резерв+: що оновили у додатку / © ТСН.ua

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У застосунку «Резерв+» з’явився новий сервіс, що дозволяє онлайн сплачувати штрафи. Тепер військовозобов’язані можуть зі знижкою 50% погасити штраф за несвоєчасне оновлення даних — 8 500 грн замість 17 000 грн. Це можна зробити до 16 липня 2024 року, без черг та зайвих документів, що дозволяє швидко закрити справу та прибрати відповідне позначення в застосунку.

Про це пише Міністерство оборони України.

Як працює новий сервіс?

Наразі сервіс дозволяє сплатити штраф лише за невчасне оновлення персональних даних. Оплата штрафів за інші порушення військового обліку буде доступна пізніше.

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Для оплати штрафу онлайн необхідно:

Оновити застосунок «Резерв+» до останньої версії. Перейти до розділу «Штрафи онлайн». Подати заяву про визнання порушення. Протягом трьох днів ви отримаєте рішення від ТЦК. Після цього в застосунку з’явиться можливість сплатити 8 500 грн (50% від повної суми). Після оплати порушення та «червона стрічка» автоматично знімаються.

Важливо: Штраф потрібно сплатити протягом 20 днів з моменту отримання рішення в «Резерв+». Якщо цього не зробити вчасно, доведеться сплатити повну суму — 17 000 грн. У разі несплати протягом 40 днів сума подвоїться до 34 000 грн, а справу передадуть до виконавчої служби.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації, Катерина Черногоренко, підкреслила, що «Штрафи онлайн» — це зручний сервіс, який замінює необхідність особистого візиту до ТЦК або втручання поліції. Вона зазначила, що це прозора та людяна альтернатива, що працює за аналогією з іншими адміністративними штрафами в Україні.

Сервіс запускається поступово для рівномірного розподілу навантаження. Очікується, що повна функціональність буде доступна протягом кількох наступних днів.

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Розробка сервісу здійснена Міністерством оборони за підтримки Міністерства внутрішніх справ, Нацполіції, Генерального штабу Збройних сил України, Командування Сухопутних військ та Офісу ефективного регулювання (BRDO).

Нагадаємо, платформа «Армія+» значно спрощує бюрократичні процедури для військовослужбовців, додавши шість нових електронних рапортів. Ці оновлення охоплюють широкий спектр запитів — від освітніх можливостей до кадрових питань і змін статусу.