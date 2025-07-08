"Армія+" розширює функціонал: що нового додали

«Армія+» розширює функціонал / © АрміяInform

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Платформа «Армія+» значно спрощує бюрократичні процедури для військовослужбовців, додавши шість нових електронних рапортів. Ці оновлення охоплюють широкий спектр запитів — від освітніх можливостей до кадрових питань та змін статусу.

Відтепер військові можуть подавати онлайн такі звернення:

Звільнення зі служби після полону: Для тих, хто бажає завершити службу після звільнення з ворожого полону.

Навчання без відриву від служби: Контрактники, які прагнуть здобути вищу освіту заочно, можуть оформити це рішення.

Призначення ТВО: Офіційне закріплення статусу тимчасово виконувача обов’язків.

Початок тимчасового виконання обовʼязків: Підтвердження початку виконання нових посадових обов’язків військовослужбовцем.

Продовження служби для непридатних: Навіть із висновком ВЛК про непридатність, військові, які бажають продовжувати службу, тепер можуть подати відповідний рапорт.

Зміна персональних даних: Для оновлення особистих даних, як-от сімейний стан, без зайвих формальностей.

Ці нововведення покликані зробити повсякденні адміністративні процеси для військових значно зручнішими та швидшими.

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Нагадаємо, деякі громадяни можуть оформити відстрочку від мобілізації автоматично за допомогою застосунку «Резерв+». Йдеться про осіб, які: перебувають у шлюбі з військовослужбовцем або військовослужбовицею або мають із ним/нею спільну дитину віком до 18 років.