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- Украина
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"Армия+" расширяет функционал: что нового добавили
Украинские военнослужащие получили доступ к шести новым электронным рапортам через приложение «Армия+».
Платформа «Армия+» значительно упрощает бюрократические процедуры для военнослужащих, добавив шесть новых электронных рапортов. Эти обновления включают в себя широкий спектр запросов — от образовательных возможностей до кадровых вопросов и изменений статуса.
Теперь военные могут подавать онлайн следующие обращения:
Освобождение со службы после плена: Для желающих завершить службу после освобождения из вражеского плена.
Обучение без отрыва от службы: Контрактники, стремящиеся получить высшее образование заочно, могут оформить это решение.
Назначение ТИО: Официальное закрепление статуса временно исполняющего обязанности.
Начало временного исполнения обязанностей: Подтверждение начала исполнения новых должностных обязанностей военнослужащим.
Продолжение службы для непригодных: Даже с выводом ВЛК о непригодности военные, желающие продолжать службу, теперь могут подать соответствующий рапорт.
Изменение персональных данных: Для обновления личных данных, таких как семейное положение, без лишних формальностей.
Эти нововведения призваны сделать повседневные административные процессы для военных более удобными и быстрыми.
Напомним, некоторые граждане могут оформить отсрочку от мобилизации автоматически с помощью приложения «Резерв+». Речь идет о лицах: состоящих в браке с военнослужащим или военнослужащим или имеющих с ним/ней общего ребенка в возрасте до 18 лет.