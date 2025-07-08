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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Армия+" расширяет функционал: что нового добавили

Украинские военнослужащие получили доступ к шести новым электронным рапортам через приложение «Армия+».

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
«Армия+» расширяет функционал

«Армия+» расширяет функционал / © АрмияInform

Платформа «Армия+» значительно упрощает бюрократические процедуры для военнослужащих, добавив шесть новых электронных рапортов. Эти обновления включают в себя широкий спектр запросов — от образовательных возможностей до кадровых вопросов и изменений статуса.

Теперь военные могут подавать онлайн следующие обращения:

  • Освобождение со службы после плена: Для желающих завершить службу после освобождения из вражеского плена.

  • Обучение без отрыва от службы: Контрактники, стремящиеся получить высшее образование заочно, могут оформить это решение.

  • Назначение ТИО: Официальное закрепление статуса временно исполняющего обязанности.

  • Начало временного исполнения обязанностей: Подтверждение начала исполнения новых должностных обязанностей военнослужащим.

  • Продолжение службы для непригодных: Даже с выводом ВЛК о непригодности военные, желающие продолжать службу, теперь могут подать соответствующий рапорт.

  • Изменение персональных данных: Для обновления личных данных, таких как семейное положение, без лишних формальностей.

Эти нововведения призваны сделать повседневные административные процессы для военных более удобными и быстрыми.

Напомним, некоторые граждане могут оформить отсрочку от мобилизации автоматически с помощью приложения «Резерв+». Речь идет о лицах: состоящих в браке с военнослужащим или военнослужащим или имеющих с ним/ней общего ребенка в возрасте до 18 лет.

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