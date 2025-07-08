Ученые выяснили, кому принадлежал жуткий "гибридный" череп

Ученые выяснили, кому принадлежит жуткий «гибридный» череп / © thesun.co.uk

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Новое исследование проливает свет на загадочный череп, обнаруженный в 1929 году в израильской пещере Схул. Ранее считалось, что эти останки принадлежали ранним Homo sapiens, однако теперь ученые предполагают, что это может быть «получеловек, наполовину неандертальская девочка». Этот трехлетний ребенок умер примерно 140 000 лет назад, в конце среднего плейстоцена.

Об этом сообщает The Sun.

Скелет девочки был найден среди останков семи взрослых и троих детей. Хотя большинство из них были классифицированы как Homo sapiens, некоторые особенности скелета вызывали споры. Новый анализ с применением компьютерной томографии, опубликованный в журнале L’Anthropologie, показал уникальное сочетание черт. Исследователи сосредоточились на мозговой части черепа (нейрокраниуме), нижней челюсти и зубах, обнаружив в них характеристики как Homo sapiens, так и неандертальцев.

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Скрещивание древних видов человека

Известно, что неандертальцы и Homo sapiens в течение примерно 5400 лет сосуществовали на Земле. Хотя их отношения до сих пор не вполне понятны, эти два вида часто скрещивались в период, когда их популяции пересекались.

Совторник исследования Анн Дамбрикур Малассе из Института палеонтологии человека в Париже ранее считала такую гибридизацию невозможной. Однако результаты анализа ее команды свидетельствуют о том, что это вполне вероятно даже несмотря на то, что ребенок умер в очень юном возрасте.

Джон Хоукс из Университета Висконсин-Мэдисон, не принимавший участия в исследовании, отметил, что эта работа «возможно, первая, которая поставила останки ребенка Схула на научную основу». Он добавил, что более старые реконструкции не позволяли должным образом сравнить эти останки с современными детьми для понимания их биологии.

Потребность в генетических доказательствах

Хоукс также предупредил, что для официального подтверждения результатов исследования необходим образец ДНК. Он отметил, что «человеческие популяции изменчивы», и их внешний вид может быть очень разнообразен даже без смешивания с такими давними группами, как неандертальцы.

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Полный череп девочки в основном завершен, левая сторона сохранилась лучше. Автор: Тель-Авивский университет / © thesun.co.uk

Однако это не был бы первый случай обнаружения возможного древнего гибрида человека. В 2018 году ученые проанализировали фрагмент кости, найденный в российской пещере, и пришли к выводу, что он принадлежал девочке около 13 лет, которая была потомком матери-неандертальца и отца-денисовца.

Напомним, в центре Гданьска, во время археологических раскопок, обнаружили уникальное надгробие XIII века с изображением средневекового рыцаря.