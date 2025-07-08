Китайские детали в "Шахедах": Украина наложила санкции на пять компаний

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против пяти китайских компаний, компоненты которых были обнаружены в сбитых российских беспилотниках Shahed.

Об этом говорится в указе президента от 8 июля, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Под ограничения попали такие компании, как Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd и Suzhou ECOD Precision Manufacturing.

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«Во время массированного обстрела Киева в ночь на 4 июля в сбитых дронах Shahed были найдены компоненты китайского производства. Именно сегодня эти компании получили санкции», — прокомментировал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Украина продолжает сотрудничество с международными партнерами в санкционной коалиции, чтобы усилить давление на китайских производителей, способствующих вооружению России.

Напомним, во время массированной атаки России на Киев в ночь на 4 июля в обломках дронов типа «Герань» — это российская модификация иранского Shahed — были обнаружены китайские комплектующие детали.

В частности, на деталях была маркировка китайского производителя Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd, что указывает на недавнюю поставку компонентов.

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Инцидент прокомментировал заместитель Министра иностранных дел Андрей Сибига.

«Какая ирония. После сегодняшней массированной российской воздушной атаки на Украину мы обнаружили в Киеве компонент российско-иранского боевого беспилотника „Шахед-136“/„Геран-2“, изготовленный в Китае и поставленный совсем недавно», — говорится в сообщении.», — заявил дипломат.