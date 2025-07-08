Подполковник шпионил для ФСБ на Сумщине: СБУ разоблачила предателя

Задержанный шпион / © СБУ

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Служба безопасности Украины задержала на Сумщине агента ФСБ — бывшего военнослужащего, подполковника запаса Сил обороны, который после увольнения со службы в 2023 году согласился на сотрудничество с российской разведкой.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, предателя завербовал один из руководителей пограничного управления ФСБ, который за эту операцию получил генеральское звание. Бывший военный действовал отдельно от ранее разоблаченной агентурной сети ФСБ, которую СБУ ликвидировала в апреле.

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Подполковник собирал данные о позициях украинских подразделений возле фронта и пытался привлечь к сотрудничеству других бывших и действующих военных. Для вербовки использовал личные связи — передавал ФСБ имена потенциальных «кандидатов», которых планировали переправлять в Россию для инструктажа.

Агента задержали при попытке найти нового участника для разветвленной шпионской сети. У него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Задержанному сообщено о подозрении по статьям о государственной измене (ч. 2 ст. 111) и незаконной переправке лиц через госграницу (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Операцию провели сотрудники СБУ в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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Напомним, СБУ отправила за решетку агента ФСБ, который шпионил за ПВО возле Черного моря. Злоумышленник наводил дроны-камикадзе и ракеты на припортовую инфраструктуру региона.

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