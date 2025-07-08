Жара в Украине побьет европейский рекорд: когда ожидать

В Украине жара в Украине жара / © Pixabay

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Украина 9 июля будет одной из самых жарких стран в Европе, но погода обещает быть контрастной.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

На западе страны, в частности в Житомирской и Винницкой областях, температура будет колебаться в комфортном диапазоне +21…+28 градусов. В то же время на востоке, юге и в большинстве центральных областей ожидается сильная жара — +33…+39 градусов.

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Север Украины тоже накроет жаркая волна: там прогнозируют +30…+34 градуса, кроме Житомирщины, где будет немного свежее. Из-за деятельности циклона и атмосферного фронта 9 июля на западе, севере и в Винницкой области пройдут дожди с грозами. Осадки будут кратковременными, но интенсивными — возможны ливни, шквалы и даже град, поэтому стоит быть осторожными.

В Киеве завтра сохранится жара — +30…+33 градуса, а вечером возможен дождь с грозой. Жара начнет ослабевать 11-12 июля, однако на востоке страны она будет продолжаться и может достигать +35…+39, местами даже до +40 градусов.

Таким образом, июль в Украине будет разным: запад — умеренно теплый и с осадками, восток — жгуче горячий. Ежедневный прогноз погоды читайте у нас — будем держать руку на пульсе и помогать вам приспосабливаться к капризам лета.

Напомним, ранее мы писали о том, что от жары страдает не только Украина — в Европе также фиксируют экстремальные температуры. В Швейцарии из-за перегретой речной воды остановили один реактор на АЭС Безнау, а другой перевели на половину мощности.

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