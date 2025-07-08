Спека в Україні поб’є європейський рекорд: коли чекати

В Україні спека / © Pixabay

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Україна 9 липня буде однією з найспекотніших країн у Європі, але погода обіцяє бути контрастною.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

На заході країни, зокрема у Житомирській та Вінницькій областях, температура коливатиметься в комфортному діапазоні +21…+28 градусів. Водночас на сході, півдні та у більшості центральних областей очікується сильна спека — +33…+39 градусів.

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Північ України теж накриє спекотна хвиля: там прогнозують +30…+34 градуси, окрім Житомирщини, де буде трохи свіжіше. Через діяльність циклону та атмосферного фронту 9 липня на заході, півночі та у Вінницькій області пройдуть дощі з грозами. Опади будуть короткочасними, але інтенсивними — можливі зливи, шквали та навіть град, тож варто бути обережними.

У Києві завтра утримається спека — +30…+33 градуси, а ввечері можливий дощ із грозою. Спека почне слабшати 11-12 липня, проте на сході країни вона триватиме і може досягати +35…+39, місцями навіть до +40 градусів.

Таким чином, липень в Україні буде різним: захід — помірно теплий і з опадами, схід — пекуче гарячий. Щоденний прогноз погоди читайте у нас — будемо тримати руку на пульсі і допомагати вам пристосовуватися до примх літа.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від спеки страждає не лише Україна — у Європі також фіксують екстремальні температури. У Швейцарії через перегріту річкову воду зупинили один реактор на АЕС Безнау, а інший перевели на половину потужності.

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