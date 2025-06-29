Синоптики попереджають про аномальну спеку до +37°

В липні почнеться спека / © Pixabay

Реклама

У понеділок, 30 червня, в Україні очікується нестійка погода — місцями короткочасні дощі та грози, хоча частина регіонів залишиться сухою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зокрема, вночі без опадів буде в більшості південних областей, а вдень — у західних та східних регіонах. В інших частинах країни можливі дощі з грозами.

Реклама

Вітер — північно-західний, 7–12 м/с, на півночі вдень можливі пориви до 15–20 м/с. Температура вночі — +13…+18°, вдень — +20…+25°, на півдні та в Закарпатті — до +30°.

У столиці в понеділок можливий невеликий дощ, вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі +14…+16°, вдень — +21…+23°.

У вівторок, 1 липня, синоптики обіцяють здебільшого суху погоду. Невеликі дощі та грози можливі лише на сході та північному сході країни. Вітер залишиться північно-західним, 7–12 м/с, місцями з поривами до 15–20 м/с.

Температура вночі знизиться до +10…+15°, на півдні — до +18°, вдень — +18…+23°, у південних регіонах та на Закарпатті — до +26°.

Реклама

У Києві 1 липня опадів не очікується. Температура вночі +11…+13°, вдень — близько +20°.

А вже з п’ятниці — справжнє пекло: до +37°

За даними погодного сервісу Ventusky, із п’ятниці, 4 липня, по неділю, 6 липня, в Україну прийде надзвичайна спека. Температура повітря вдень підніматиметься до +34…+37°.

Найбільше постраждають південні, центральні та східні області, зокрема Дніпропетровщина.

Синоптики закликають уникати тривалого перебування на сонці, особливо в обідній час, адже висока температура може викликати зневоднення та загострення хронічних хвороб.

Реклама

Причина такого підвищення температури — потужний антициклон, який завис над більшістю території країни. Пом’якшення спеки, за прогнозами, можливе не раніше початку наступного тижня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що на Україну насувається спека.