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Навіщо косити бадилля картоплі та коли це найкраще робити
Бадилля картоплі зрізають зазвичай за 1-2 тижні до викопування картоплі. Це робиться для того, щоб бульби краще визріли та щоб уникнути поширення хвороб, зокрема фітофторозу.
Картопля — одна з найулюбленіших культур серед городників. Вирощування картоплі здається простим, але з часом навіть у досвідчених дачників виникають запитання щодо правильної агротехніки. Одне з таких — коли і чи варто взагалі зрізати бадилля перед збиранням урожаю.
Після завершення цвітіння картопля продовжує нарощувати масу в бульбах, і зелена частина рослини ще певний час активно бере участь у фотосинтезі. Саме тому поспішати не варто.
Найкращий орієнтир — природні зміни у стані самої рослини. Якщо:
бадилля більше не росте
листя починає в’янути
стебла жовтіють і лягають на землю
Практика показує, що найкращий час для зрізання тоді, коли бадилля повністю висихає. У такому випадку зрізання допомагає зупинити розвиток можливих хвороб і сприяє кращому визріванню шкірки на бульбах, що важливо для їх зберігання.
Після зрізання бажано зачекати ще 10-14 днів перед збиранням урожаю. За цей час шкірка на картоплі зміцнюється, і самі бульби стають менш вразливими до механічних пошкоджень.
Раніше ми писали, де і як правильно зберігати цибулю, щоб не псувалася цілий рік. Більше про це читайте у новині.