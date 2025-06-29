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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
17k
Час на прочитання
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Навіщо косити бадилля картоплі та коли це найкраще робити

Бадилля картоплі зрізають зазвичай за 1-2 тижні до викопування картоплі. Це робиться для того, щоб бульби краще визріли та щоб уникнути поширення хвороб, зокрема фітофторозу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Якщо вчасно зрізати бадилля, урожай картоплі буде хорошим

Якщо вчасно зрізати бадилля, урожай картоплі буде хорошим / © Pixabay

Картопля — одна з найулюбленіших культур серед городників. Вирощування картоплі здається простим, але з часом навіть у досвідчених дачників виникають запитання щодо правильної агротехніки. Одне з таких — коли і чи варто взагалі зрізати бадилля перед збиранням урожаю.

Після завершення цвітіння картопля продовжує нарощувати масу в бульбах, і зелена частина рослини ще певний час активно бере участь у фотосинтезі. Саме тому поспішати не варто.

Найкращий орієнтир — природні зміни у стані самої рослини. Якщо:

  • бадилля більше не росте

  • листя починає в’янути

  • стебла жовтіють і лягають на землю

Практика показує, що найкращий час для зрізання тоді, коли бадилля повністю висихає. У такому випадку зрізання допомагає зупинити розвиток можливих хвороб і сприяє кращому визріванню шкірки на бульбах, що важливо для їх зберігання.

Після зрізання бажано зачекати ще 10-14 днів перед збиранням урожаю. За цей час шкірка на картоплі зміцнюється, і самі бульби стають менш вразливими до механічних пошкоджень.

Раніше ми писали, де і як правильно зберігати цибулю, щоб не псувалася цілий рік. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
17k
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