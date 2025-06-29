Зачем косить ботву картофеля и когда это лучше делать

Если вовремя срезать ботву, урожай картофеля будет хорошим / © Pixabay

Реклама

Картофель — одна из самых любимых культур среди огородников. Выращивание картофеля кажется простым, но со временем даже у опытных дачников возникают вопросы правильной агротехники. Одно из таких — когда и стоит ли вообще срезать ботву перед уборкой урожая.

После завершения цветения картофель продолжает наращивать массу в клубнях, и зеленая часть растения еще некоторое время активно участвует в фотосинтезе. Именно поэтому спешить не стоит.

Наилучший ориентир — естественные изменения в состоянии самого растения.

Реклама

ботва больше не растет

листья начинают увядать

стебли желтеют и ложатся на землю

Практика показывает, что лучшее время для срезки тогда, когда ботва полностью высыхает. В таком случае срезка помогает остановить развитие возможных болезней и способствует лучшему созреванию кожуры на клубнях, что важно для их хранения.

После срезки желательно подождать еще 10-14 дней перед уборкой урожая. За это время кожура на картофеле укрепляется, и сами клубни становятся менее уязвимыми к механическим повреждениям.

Раньше мы писали, где и как правильно хранить лук, чтобы не портился круглый год. Больше об этом читайте в новости.