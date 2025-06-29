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Зачем косить ботву картофеля и когда это лучше делать
Ботву картофеля срезают обычно за 1-2 недели до выкапывания картофеля. Это делается для того, чтобы клубни лучше созрели и во избежание распространения болезней, в частности фитофтороза.
Картофель — одна из самых любимых культур среди огородников. Выращивание картофеля кажется простым, но со временем даже у опытных дачников возникают вопросы правильной агротехники. Одно из таких — когда и стоит ли вообще срезать ботву перед уборкой урожая.
После завершения цветения картофель продолжает наращивать массу в клубнях, и зеленая часть растения еще некоторое время активно участвует в фотосинтезе. Именно поэтому спешить не стоит.
Наилучший ориентир — естественные изменения в состоянии самого растения.
ботва больше не растет
листья начинают увядать
стебли желтеют и ложатся на землю
Практика показывает, что лучшее время для срезки тогда, когда ботва полностью высыхает. В таком случае срезка помогает остановить развитие возможных болезней и способствует лучшему созреванию кожуры на клубнях, что важно для их хранения.
После срезки желательно подождать еще 10-14 дней перед уборкой урожая. За это время кожура на картофеле укрепляется, и сами клубни становятся менее уязвимыми к механическим повреждениям.
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