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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Зачем косить ботву картофеля и когда это лучше делать

Ботву картофеля срезают обычно за 1-2 недели до выкапывания картофеля. Это делается для того, чтобы клубни лучше созрели и во избежание распространения болезней, в частности фитофтороза.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Если вовремя срезать ботву, урожай картофеля будет хорошим

Если вовремя срезать ботву, урожай картофеля будет хорошим / © Pixabay

Картофель — одна из самых любимых культур среди огородников. Выращивание картофеля кажется простым, но со временем даже у опытных дачников возникают вопросы правильной агротехники. Одно из таких — когда и стоит ли вообще срезать ботву перед уборкой урожая.

После завершения цветения картофель продолжает наращивать массу в клубнях, и зеленая часть растения еще некоторое время активно участвует в фотосинтезе. Именно поэтому спешить не стоит.

Наилучший ориентир — естественные изменения в состоянии самого растения.

  • ботва больше не растет

  • листья начинают увядать

  • стебли желтеют и ложатся на землю

Практика показывает, что лучшее время для срезки тогда, когда ботва полностью высыхает. В таком случае срезка помогает остановить развитие возможных болезней и способствует лучшему созреванию кожуры на клубнях, что важно для их хранения.

После срезки желательно подождать еще 10-14 дней перед уборкой урожая. За это время кожура на картофеле укрепляется, и сами клубни становятся менее уязвимыми к механическим повреждениям.

Раньше мы писали, где и как правильно хранить лук, чтобы не портился круглый год. Больше об этом читайте в новости.

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